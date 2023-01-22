اجتاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامسا عالميا التحدي البدني الذي قد يشكل الرادع الابرز امام تتويجه بلقب بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى في التنس، بعد معاناته من آلام في فخذه الايسر، ليهزم البلغاري غريغور ديميتروف الـ 28، 7-6 (9-7)، 6-3 و6-4.



وتأهل ديوكوفيتش الى الدور ثمن النهائي، حيث سيواجه الاسترالي اليكس دي مينور لمكان في ربع النهائي غدا.



ويطمح النجم الصربي الى الفوز بلقبه الـ 22 في البطولات الكبرى «غراند سلام» ويبدو اقرب من اي وقت مضى لتحقيق هدفه بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم خصمه اللدود الاسباني رافايل نادال الذي ودع البطولة من الدور الثاني.



كما عبر الى الدور المقبل الروسي اندريه روبليف الخامس بفوزه على البريطاني دان إيفانز 6-4 و6-2 و6-3.



وضرب روبليف موعدا مرتقبا مع الدنماركي هولغر رون التاسع بعدما تغلب الاخير على الفرنسي اوغو هومبرت 6-4 و6-2 و7-6 (7-5).



ووصلت مغامرة البريطاني اندي موراي (35 عاما) الى النهاية بعد خسارته امام الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت 1-6،7-6 (9-7)، 3-6 و4-6.



كما خرج الاسترالي اليكس بوبيرين من المنافسات بخسارته امام الاميركي بن شيلتون 3-6 و7-6 (4-7) و4-6.



ولدى السيدات، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة الى الدور ثمن النهائي عقب فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز 6-2 و6-3، لتضرب موعدا ناريا مع السويسرية بليندا بنتشيتش.