سجل الذهب ارتفاعا قياسيا بات يوميا، حيث قارب سعر الغرام الـ 350 ألف ليرة من عيار 21، فيما بات من العادي مشاهدة الأصفار الستة الى جانب سعر الأونصة والليرة.



وبعد فقدانها بأيام قليلة من الأسواق في عدة محافظات، وسط حديث عن ازدياد اعتمادها لتحديد المهور بعد الانهيار المتواصل لليرة السورية، وصل سعر الليرة الذهب من عيار 21 إلى 3 ملايين ليرة سورية.



وواصل الذهب عموما صعوده الصاروخي أمس، مرتفعا بمقدار 4 آلاف ليرة سورية عن أسعار يوم الخميس الماضي.



وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 298 ألف ليرة للبيع و286 الفا للشراء.



ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 348 ألف ليرة سورية للبيع وللشراء 347 ألف ليرة.



أما الأونصة من عيار 995، فقد بلغ سعرها 12 مليونا و900 ألف ليرة سورية.



أما الليرة الذهبية ذات العيار 21، فقد تجاوزت 3 ملايين ليرة سورية.



وأدى ازدياد الإقبال على شراء الليرات الذهبية خلال الفترة الماضية، إلى فقدانها لدى محال الصياغة في الأسواق السورية.



ولعل من اسباب فقدانها، ازدادت دعاوى تعديل المهور القديمة في المحاكم الشرعية بدمشق، وتسجيلها بالليرة الذهبية جراء انهيار قيمة الليرة السورية، وفقا لموقع «أثر برس».



وقال القاضي في المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق خالد جندية إن العوامل والمتغيرات الاقتصادية السائدة في البلاد نتيجة الحرب، والتي تتجلى بالوضع المعيشي المتردي لأكثر شرائح المجتمع وما تبع ذلك من تضخم أدى إلى انخفاض قيمة النقد الأمر الذي دفع الكثير من الأفراد إلى تسجيل المهر بالذهب حفاظا على قيمته من التدني للأسباب المذكورة.



وقبل ايام نقل موقع «سناك سوري» عن أحد الصاغة في مدينة طرطوس ان عشرات الزبائن يدخلون محله في المدينة يوميا بحثا عن الليرة الذهبية التي ازداد الإقبال عليها منذ 3 أشهر.



وأضاف أن الزبائن لا يرغبون شراء أي مصاغ ذهبي آخر، كون أجرة صياغتها أقل من المشغولات الأخرى التي تتراوح أجرة الصياغة فيها بين 35 إلى 50 ألف ليرة للغرام الواحد بحسب العمل اليدوي فيها.



ويرى صاحب محل صياغة في مدينة بانياس بريف طرطوس أن «زيادة الطلب على الليرة الذهبية غير مبرر، وسببه جهل البعض، ومن يريد الحفاظ على قيمة ما يمتلكه من نقود يستطيع شراء أي نوع من المصاغ الذهبي خفيف الصياغة أي الذي تكون أجرة صياغته قليلة».



وحاول الطبيب البيطري أحمد عبيد، على مدى ساعتين من الزمن، العثور على محل صاغة يبيع الليرة الذهبية في بانياس، ليحافظ من خلالها على قيمة ما جمعه خلال الأشهر الماضية من عمله في الطبابة البيطرية لكن دون جدوى.



وفوجئ الطبيب البيطري خلال بحثه في محال الصياغة، من اختلاف سعر الليرات الذهبية بين محل وآخر، ففي حين أن سعرها بلغ مليونين و925 ألف ليرة في نشرة الصاغة، عرضها أحد الصاغة بسعر ثلاثة ملايين و50 ألف ليرة، وهو ما جعله يعزف عن فكرة شرائها بعد ما شعر بالاستغلال.



ونتيجة كثرة المضاربة على الليرات الذهبية بالسوق السوداء وارتفاع سعرها، قررت الجمعية الحرفية للصاغة مؤخرا نشر سعر الليرة رسميا بنشراتها اليومية، إلا أن ذلك لم يحد من السوق السوداء، حيث ما يزال سعر الليرة وفقا لمصادر ضمن الجمعية بدمشق، يحدد تبعا للعرض والطلب بداية، إضافة إلى باقي المحددات الأخرى من سعر الأونصة العالمي وسعر الدولار محليا.