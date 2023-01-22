

القاهرة - ناهد إمام



أعلن م.محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن فتح باب التقدم لترخيص 88 «سيارة فان» 7 ركاب للعمل ضمن منظومة النقل الداخلي للمواطنين بالمدينة، وذلك بدءا من الأحد 22 الجاري ولمدة 30 يوما.



وأشار م.محمد عبدالمقصود إلى أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة بعمارات المستقبل - الحي السادس، خلال الفترة المحددة، موضحا أن ترخيص الـ 88 سيارة كمرحلة أولى بنظام الأجرة، وذلك عن طريق إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لضمان تكافؤ الفرص والوصول لأفضل آلية تنفيذ.



وأضاف: يأتي هذا المشروع لتدعيم منظومة النقل الداخلي ضمن السيارات السابق تخصيصها للعمل بنظام السرفيس داخل مدينة أكتوبر الجديدة بناء على موافقة قطاع أمن الجيزة بوزارة الداخلية ومحافظة الجيزة، مؤكدا أن جهاز المدينة لا يدخر جهدا للعمل على توفير الخدمات للمواطنين والتي منها منظومة النقل والمواصلات.



من جانبه، أوضح م.محمود مراد نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن الشروط المطلوبة للترخيص هي: أن يكون ترخيص السيارة المتقدمة (ملاكي) صادرا من وحدة مرور 6 أكتوبر، وأن يكون مالك السيارة من قاطني مدينة أكتوبر من واقع عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي وإيصال كهرباء وإثبات سكنه لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والأولوية لقاطني مدينة أكتوبر الجديدة، وأن يكون المتقدم لترخيص السرفيس هو المالك الأصلي للسيارة، وألا يكون قد مضى على سنة الصنع للسيارة 5 سنوات بما فيها سنة الصنع وطبقا لأحكام المادة رقم 4 من قانون المرور، وإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)، وصورة من رخصة السيارة (سارية).



وأشار إلى أنه لن يتم السماح للسيارة بعد الترخيص بالعمل خارج نطاق مدينة أكتوبر الجديدة مع الالتزام بخط السير الذي سيتم تحديده لاحقا بعد انتهاء القرعة من خلال قرعة ثانية على خطوط السير للفائزين من المتقدمين، ويمنح مالك السيارة تصريح من إدارة السرفيس في حالة خروج السيارة خارج المدينة لأي ظرف طارئ بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية، والالتزام بتعريفة الركوب المقررة طبقا للوائح المعمول بها، ويملأ المتقدمون الاستمارة طبقا للنموذج المعد لذلك بكراسة الشروط.