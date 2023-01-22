القاهرة - ناهد إمام



استعرض د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة بمدينة بدر خلال العام 2022، مؤكدا أنه تم العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وانتهاء العديد من مشروعات الإسكان، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل العديد من الأحياء.



وأوضح وزير الإسكان، أنه جاء على رأس الأولويات التي تمس حاجة قاطني مدينة بدر، تخصيص أكثر من 188 قطعة أرض خدمية بمساحات وأنشطة مختلفة تنوعت بين نشاط (تجاري إداري/ تجاري إداري سكني/ تعليمي/ طبي/ حضانة/ ناد رياضي/ فندق/ مركز خدمة سيارات)، وغير ذلك من الأنشطة الضرورية التي تخدم سكان المدينة.



من جهته، أشار م.عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه فيما يخص قطاع الإسكان: تم تخصيص 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحات مختلفة بالمرحلة الأولى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالي 196 عمارة تضم 4704 وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 82%، والمرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 295 عمارة تضم 7080 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 37%.



وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر أنه تم طرح 1128 وحدة سكنية بمشروع دار مصر ضمن مبادرة التمويل العقاري وجار التسليم للحاجزين، كما تم تسليم 351 عمارة تضم 8424 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين للحاجزين بالإعلان العاشر بمنطقة الامتداد الشرقي، ليبلغ ما تم تنفيذه من وحدات سكن كل المصريين بالمدينة 55488 وحدة، موضحا أنه جار تنفيذ 92 عمارة تضم 2208 وحدات سكنية بالمبادرة بالإسكان ذي الطابع المميز بنسبة تنفيذ 72%، والبدء في تنفيذ 14 عمارة ضمن مشروع سكن كل المصريين محور محدودي الدخل، و17 عمارة تضم 408 وحدات سكينة «إسكان متوسط» بالمشروع، وإسناد تنفيذ 44 عمارة تضم 1056 وحدة سكينة أخرى بالمشروع.



وفيما يخص قطاع الخدمات، اوضح مندور أنه جار تنفيذ ناد رياضي بمنطقة النوادي بمساحة 106 آلاف م2 بمركز المدينة سيضم العديد من الأنشطة الرياضية، كما تم تشغيل 3 خطوط سير أتوبيسات جديدة وهي: (مدينة بدر - العاصمة الإدارية)، و(مدينة بدر - جامعة عين شمس - رمسيس)، و(مدينة بدر - شبرا الخيمة) بمسارات محددة والعودة في نفس خط السير، بجانب تشغيل خط النقل المتميز التابع لمشروع القطار الكهربائي لربط محطة بدر بأحياء المدينة ويضم 4 أتوبيسات، وكذا تشغيل مركز بدر للإصلاح والتأهيل ومجمع خدمات شرطية وأمنية ومجمع محاكم على مساحة 11 فدانا على طريق الروبيكي، وتخصيص قطعة أرض بالحي الأول لإنشاء الإدارة التعليمية للشروق وبدر، وجار تنفيذ مدرسة تعليم أساسي للمكفوفين ومدرسة صناعي مزدوج، وتسليم وتشغيل وحدة إسعاف وتدعيم سيارات الإسعاف بـ 3 سيارات، وتنفيذ وحدة صحية بالحي السابع وتسليمها لمديرية الشؤون الصحية، وتشغيل وحدة أخرى (تأمين صحي) بالحي الخامس، وافتتاح مركز طبي «مجمع عيادات» بمركز خدمات الحي الخامس.