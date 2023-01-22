أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان السعودية تشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال الترفيه والرياضة يضاهي المستويات العالمية.

وأشاد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ في تطوير الترفيه في المملكة من خلال جذب أكبر المحافل والفعاليات العالمية الى السعودية وألمع النجوم العالميين من الفنانين ما غير خارطة السياحة في السعودية وأصبحت جاذبة للسياح من المنطقة ومختلف دول العالم.

وقال الخالد انه تلقى الدعوة لحضور المباراة التي جمعت فريق (باريس سان جيرمان) وفريق (نجوم الهلال والنصر) السعودي في كأس (موسم الرياض) الخميس الماضي حيث شارك فريق (باريس سان جيرمان ) بكامل نجومه دليل على نجاح هيئة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ في جذب أنظار العالم الى العاصمة (الرياض) كوجهة سياحية رائعة.

وأكد الخالد ان المملكة تملك مقومات ان تستضيف كأس العالم 2030 وكذلك وجهة سياحية كبيرة ومتنوعة من نواحي البيئة والاجواء والأماكن جعلتها اختيارا مميزا يلبي جميع الأذواق سواء السياحة الثقافية او الاستجمامية او الترفيهية بجهود السعوديين المتميزة وهو ما يدلل عليه النجاحات الكبيرة التي يحققها (موسم الرياض) في كل نسخة .