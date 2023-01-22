أعلن قصر بكنغهام أمس السبت، أنه سيتم الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في مايو المقبل بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفلات في الشوارع وعروض ضوئية.

وأصبح تشارلز(74 عاما) ملكا بشكل تلقائي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي. وسيقام حفل التتويج الكبير له ولزوجته كاميلا يوم السبت الموافق السادس من مايو أيار.

ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023 ولكن طغت عليه حتى الآن هذا العام مذكرات نجل الملك الأمير هاري التي وجه فيها اتهامات للملك وأفراد آخرين من الأسرة.

وقال قصر بكنجهام الذي نشر تفاصيل التتويج إن البريطانيين، الذين حصلوا بالفعل على إجازة مصرفية إضافية في الثامن من مايو أيار احتفالا بهذه المناسبة، سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات وحفل موسيقي خاص بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة.