مريم بندق

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 15ر3 في المائة نهاية 2022 مقارنة بنهاية 2021.



وقالت (الإحصاء) في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 71ر0 في المائة في ديسمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم. وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 48ر7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 22ر0 في المائة على أساس سنوي. وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 35ر5 في المائة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 44ر1 في المائة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 69ر1 في المائة . وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 63ر2 في المائة، في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 85ر2 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021. وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 13ر3 في المائة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 40ر0 في المائة . وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنسبة 51ر3 في المائة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 75ر3 في المائة . ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.