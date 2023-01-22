عدد الذين تقدموا بالتظلمات وصل لأكثر من 3 آلاف طالب

عبدالعزيز الفضلي

رفضت وزارة التربية جميع التظلمات التي تقدم بها طلبة الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني الخاصة بنتائجهم في اختبارات الثانوية العامة للفترة الدراسية الأولى وذلك بعد مراجعتها والتأكد منها بشكل متأن .

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أن عدد التظلمات التي تقدم بها الطلبة يقارب 3 ألاف 207، مشيرة الى ان الوزارة سمحت للطلاب بالتظلم من نتائج تصحيح الاختبارات عبر موقعها الالكتروني " اون لاين" في جميع المواد على ألا يتجاوز عدد المواد التي يتظلم فيها الطالب ثلاث مواد .

واوضحت أن اجمالي عدد المواد التي سجلت فيها تظلمات من جميع المتظلمين 7 الاف و407 .

واضافت المصادر ان مركز نظم المعلومات بقيادة مديرة المهندس محمد الخالدي بذل جهود كبيرة منذ بدء فتح باب التظلمات يوم الاربعاء الماضي لفرز التظلمات وارسالها الى الكنترول لمراجعتها لافتةً الى ان الوزارة قامت بالاجراءات المطلوبة بهذا الجانب والعمل على مراجعة أوراق الإجابات للطلبة والتاكد من سلامة التصحيح او تجميع الدرجات وعدم وجود أخطاء فيهم لافتة الى ان المراجعات لم تسفر عن وجود اي خطا في اوراق الاختبارات او محاضر الغش الامر الذي ادى الى رفض جميع التظلمات .