مريم بندق

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد حاليا. وأوضح نائب المدير العام لشؤون الملاحة الجوية في الطيران المدني م. عماد الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية ، مؤكدا أنه تم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع هذا الوضع. وكانت إدارة الأرصاد الجوية ذكرت أن طقس اليوم غير مستقر وسيشهد فرصة لضباب كثيف بداية من الليلة حتى ساعات الصباح الأولى من يوم غد الإثنين.