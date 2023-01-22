مريم بندق

تنظر المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز المستشار محمد بن ناجي الأربعاء المقبل الطعون الانتخابية بالدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة، حيث تم التأجيل في الجلسة التي عقدت بتاريخ 27 ديسمبر الماضي لتبادل الاطلاع على ما قدم في الجلسة ذاتها.



وكانت المحكمة قد ندبت مستشارين وعضوين للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لضمّ محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والذي لم يرد رفقة كتاب وزارة الداخلية.



وقررت أيضا ندب مستشارين وعضوين من المحكمة للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم لضمّ محضر اللجنة الرئيسية للدائرة الخامسة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والذي لم يرد رفقة كتاب وزارة الداخلية.

وأضافت المحكمة في قرارها: على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الخامسة لاستخراج محضر اللجنة الأصلية رقم (95) ومحاضر 8 لجان فرعية تابعة لها تحمل أرقام: (96) و(97) و(98) و(98) و(99) و(100) و(101) و(102) .