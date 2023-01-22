بشرى شعبان

أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد عن المعاملات التي تم إنجازها من خلال منصة «فخرنا» -أفراد التابعة للهيئة خلال 2022، مؤكدة انه تم إنجاز 88491 معاملة مقسمة كالتالي: 13325 معاملة استكمال مكافأة الخريجين، و45241 معاملة تسلم كلمة السر، و2622 معاملة للتأمين ضد البطالة، و1812 معاملة فرص وظيفية، و22685 معاملة مكافأة اجتماعية للخريجين و236 معاملة تسجيل بدل البحث عن عمل و2048 معاملة تظلمات مكافأة الخريجين، و522 معاملة عقد تأسيسي.



وأوضحت المزيد أن «فخرنا» منصة إلكترونية معنية بتقديم خدمات الإرشاد والتوظيف للعمالة الوطنية، وتقدم خدماتها للباحثين عن العمل للحصول على وظائف تناسبهم في القطاع الخاص.