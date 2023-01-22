أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الداخلية والصحة أرييه درعي من منصبه، بعدما قضت المحكمة العليا بذلك قبل أيام.



ودرعي هو زعيم حزب «شاس» المتطرف الحليف في حكومة نتنياهو الائتلافية، التي يبدو انها ستواجه أزمة قد تطيح بها في الفترة المقبلة في حال انسحاب وزراء منها على خلفية إقالة أرييه درعي.



وجاء الإعلان عن هذه الإقالة في ختام الجلسة الاسبوعية للحكومة الإسرائيلية.



وقال باراك سيري المتحدث السابق باسم درعي لإذاعة الجيش الاسرائيلي إن الأخير سيبقي حزبه المتطرف في الحكومة الائتلافية رغم خروجه منها.



وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشا عاصفا في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.