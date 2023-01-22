مريم بندق

يعقد مجلس الوزراء اجتماعا «مفصليا ومصيريا» صباح غد الإثنين برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وينظر المجلس في عدة مراسيم قبل اتخاذ قرار بحسم رفع أمر استقالة الحكومة - اذا لم تتم موافقة المجلس على شروط الحكومة لحضور جلسة الثلاثاء - إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا نحو حل الأزمة الحالية بين المجلس والحكومة.

ومن الأهمية، ذكر أن الحكومة تشترط لحضور الجلسة البرلمانية بعد غد الثلاثاء ان يتم سحب تقارير اللجنة المالية من دون إلزام الحكومة بتقديم تعهدات بالزيادات المالية؛ لأن تعهدات الحكومة مقدمة في برنامج عملها منذ نوفمبر الماضي، إلى جانب سحب الاستجوابات المقدمة.