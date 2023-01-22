التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مكتبه بديوان عام الوزارة مع رئيس جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير حيث تمت مناقشة الأنشطة والفعاليات التي تضطلع بها جمعية الهلال الأحمر على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث مجالات تعزيز العمل الإنساني ودعم أنشطته استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي ومن ضمنها آلية إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الكويت إلى أوكرانيا.

وأشاد وزير الخارجية أثناء اللقاء بالإسهامات الكبيرة والمشهودة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مشاريعها ونشاطاتها داخل الكويت وخارجها خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني النبيل، مشيدا بجهودها المقدرة في هذا الإطار.

من جانبه، أعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر عن بالغ تقديره للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت للجمعية ونشاطاتها الإنسانية حول العالم.