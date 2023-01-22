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محمد هايف: الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال يمكن تعديلها من خلال التشاور واللقاءات المشتركة بين السلطتين.. والانغلاق الحكومي والعمل المنفرد ليسا عملاً سياسياً سليماً
الأحد
2023/1/22
المصدر : الأنباء
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- هناك رؤى نيابية ببقاء غرفة التجارة وتعديل قانونها باعتبارها كيانا متعارفا عليه عالميا من خلال تعديل طريقة انتخابها وقراراتها ومعالجة احتكارها لبعض الأمور
- التوجه إلى هدم بعض المؤسسات التي ترعاها توجهات معينة خطأ جسيم، بينما المطلوب معالجة الأمر والتقدم باقتراحات تعدل الخلل من دون هدمها
- العمل السياسي له طريقته وأساليبه ووسائله التي لا يمكن اختزالها في أمر معين كأنها أوامر عسكرية.. لا نعيش نظاماً عسكريا إنما في دولة لها نظام ومجلس ومؤسسات
- عمل السلطتين يجب أن يكون مدروساً وفق القانون والدستور ووفق رؤية ثاقبة ومستقبلية لبلد يئن من المشاكل والفساد والذي وصل إلى الشوارع التي يتذمر منها كل من زار الكويت
- يجب ألا تعطل المؤسسة التشريعية حفاظاً على مستقبل البلد الذي أصبح متأخراً في مجالات متعددة، ويجب ألا تسبب الممارسات التشريعية والرقابية للنواب من اقتراحات وأسئلة أي توتر حكومي باعتبارها حقاً وعملاً نيابياً دستورياً
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