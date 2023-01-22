هناك رؤى نيابية ببقاء غرفة التجارة وتعديل قانونها باعتبارها كيانا متعارفا عليه عالميا من خلال تعديل طريقة انتخابها وقراراتها ومعالجة احتكارها لبعض الأمور

التوجه إلى هدم بعض المؤسسات التي ترعاها توجهات معينة خطأ جسيم، بينما المطلوب معالجة الأمر والتقدم باقتراحات تعدل الخلل من دون هدمها

العمل السياسي له طريقته وأساليبه ووسائله التي لا يمكن اختزالها في أمر معين كأنها أوامر عسكرية.. لا نعيش نظاماً عسكريا إنما في دولة لها نظام ومجلس ومؤسسات

عمل السلطتين يجب أن يكون مدروساً وفق القانون والدستور ووفق رؤية ثاقبة ومستقبلية لبلد يئن من المشاكل والفساد والذي وصل إلى الشوارع التي يتذمر منها كل من زار الكويت