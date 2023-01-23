انتزع أينتراخت فرانكفورت بفارق الأهداف المركز الثاني من فرايبورغ عقب فوز الأول على ضيفه متذيل الترتيب شالكه 3-0، فيما تعرض الثاني لخسارة مذلة أمام مضيفه فولفسبورغ 0-6، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أونيون برلين الفائز على هوفنهايم 3-1، فيما تراجع فرايبورغ للمركز الثالث، ليتأخر الثلاثي بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر والمتعثر أمام لايبزيغ 1-1 في افتتاح المرحلة مع عودة المنافسات بعد التوقف بسبب مونديال قطر 2022. وأحرز بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية، لقب بطل الخريف للمرة الـ 26 في تاريخه.



وسحق كولن ضيفه فيردر بريمن 7-1، ليتقدم للمركز العاشر.. ومني بريمن، صاحب المركز التاسع مع 21 نقطة، بخسارة ثالثة تواليا وذلك للمرة الاولى منذ عودته إلى النخبة هذا الموسم. وحقق بوخوم فوزه الثالث تواليا أمام هرتا برلين 3-1. وتقدم بوخوم للمركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن وصيف القاع هرتا برلين، ونقطة عن شتوتغارت في المركز السادس عشر والذي سقط في فخ التعادل أمام ماينتس 1-1.