أقصيت المصنفة أولى عالميا الپولندية إيغا شفيونتيك من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس على يد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون، فيما نجا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الرابع عالميا، أمام الايطالي يانيك سينر وفاز عليه بمباراة من خمس مجموعات ليعبر الى ربع النهائي في يوم استمر فيه سقوط المصنفين.



ومع خروج شفيونتيك، وقبلها المصنفة ثانية التونسية أنس جابر، تبدو الاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة عالميا اللاعبة الاكثر تألقا مؤخرا وبلغت ربع النهائي بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس 2021 بنتيجة 7-5،6-2. ونجح تسيتسيباس في بلوغ الدور ربع النهائي في ملبورن للعام الثالث تواليا بعد أن أحبط عودة ممكنة من سينر بفوزه على المصنف السادس عشر عالميا 6-4،6-4،3-6،4-6،6-3.



يلتقي تسيتسيباس تاليا مع التشيكي ييري ليهيتشكا الذي أطاح بالكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السابع عالميا 6-4،3-6،6-7 (2/7)، 6-7 (3/7) في يوم تواصل فيه سقوط المصنفين.



كما خرج الپولندي هوبرت هوركاش (11 عالميا)، لكن سقوطه لم يكن مفاجأة كبيرة ربما بعد أن حدث على يد الاميركي المتألق مؤخرا سيباستيان كوردا في مباراة ماراثونية 3-6،6-3،6-2،1-6،6-7 (7/10) ليبلغ الدور ربع النهائي من بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرته.