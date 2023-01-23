عاد نابولي إلى نغمة الانتصارات بعد الإقصاء الصادم من كأس إيطاليا، وعزز صدارته بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا 2-0، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم.



ويدين نابولي بهذا الفوز إلى هدفي جوفاني دي لورنتسو (45+2) ومتصدر ترتيب الهدافين النيجيري فيكتور أوسيمهن (48).



ورفع أوسيمهن رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة خاضها في الدوري.



وبهذا الفوز، عزز النادي الجنوبي صدارته لترتيب «السيري أ» مع 50 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ميلان الثاني حامل اللقب. وفي مسعاه إلى تحقيق اللقب الأول له منذ موسم 1989-1990، فإن نابولي بات الفريق الثالث في تاريخ «الكالتشيو» الذي يصل إلى 50 نقطة أو أكثر خلال النصف الأول من موسم واحد في الدوري الإيطالي، بعد يوفنتوس وإنتر، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات الرياضية. وقال مدرب النادي الجنوبي لوتشانو سباليتي «نحن نعلم أن لدينا فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في الحياة ونحتاج إلى العمل مع وضع ذلك نصب أعيننا. يجب أن يكون سلوكنا ألا نضيع الفرص التي لدينا». أما ساليرنيتانا، فبقي في المركز السادس عشر مع 18 نقطة، بعد خسارته الثانية تواليا في الدوري عقب سقوطه المذل في المرحلة الماضية أمام أتالانتا 2-8. وأدت تلك الخسارة إلى تخبط داخل نادي ساليرنيتانا الذي أقال مدربه دافيدي نيكولا وأعاده خلال 24 ساعة، مانحا إياه فرصة ثانية، خصوصا أنه كان مهندس الهروب الكبير من الهبوط الموسم الماضي.



ويسعى انتر ميلان اليوم إلى البقاء ضمن دائرة المنافسة من خلال تحقيق الفوز على ضيفة إمبولي، فيما يلعب في المباراة الأخرى بولونيا مع كريمونيزي.