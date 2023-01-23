

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة، فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي بنوباته الثلاث على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 4 مخالفات تنوعت بين عدم تجديد رخصة إعلان، نظافة عامة بالإضافة إلى توجيه 6 إنذارات لإحضار التراخيص للتأكد من صحتها وتوجيه 8 تنبيهات بعد الكشف عن 120 محلا بمنطقة غرب ابوفطيرة الحرفية، والقرين، والقصور، والشريط الساحلي، وضاحية صباح السالم بالإضافة إلى إزالة 77 إعلانا عشوائيا مخالفا بمختلف الأحجام.



ودعا أصحاب العقارات والمحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.