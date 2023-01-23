أعلن مسؤولون يونانيون أن طائرتين حربيتين قامتا امس بمواكبة طائرة تابعة لشركة «راين اير» كانت تقوم برحلة بين پولندا واليونان وعلى متنها 190 شخصا بعد تلقي السلطات بلاغا بوجود قنبلة.



وواكبت طائرتان من طراز «اف-16» الطائرة التي اقلعت من كاتوفيتشي متوجهة إلى أثينا عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، حسبما أفاد المصدر لوكالة «فرانس برس».



وأضاف المصدر أن طائرة البوينغ 737 واكبتها في وقت سابق مقاتلتان مجريتان.



وحطت الطائرة بعد ذلك في موقع معزول على مدرج مطار أثينا الدولي بعد تأخر ساعتين ونصف الساعة عن موعدها.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتيا ديموغليدو لـ«فرانس برس» انه «تم انزال الركاب ويجري تفتيشهم»، واضافت «كان على متن الطائرة 190 شخصا من بينهم افراد الطاقم. وتم تفتيش الطائرة بعد الركاب».



ومع اقتراب الطائرة من أثينا، تم تحويل مسارها فوق البحر كإجراء احترازي.



وتابعت المتحدثة أن «قبطان الطائرة أبلغ برج المراقبة في أثينا بوجود قنبلة لكننا لا نعرف من أين تلقى هذه المعلومات».