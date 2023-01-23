تواصل بطاقة موج مسبقة الدفع من بنك الخليج، وهي الأولى من نوعها التي تقدم ميزة الاسترداد النقدي لحامليها في الشرق الأوسط، تقديم مزايا وخصومات حصرية للعملاء إلى جانب استرداد نقدي يصل إلى 600 دينار سنويا، ما يجعلها تستقطب شريحة واسعة من العملاء.



وقال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: تجربة العميل هي شغلنا الشاغل في بنك الخليج، ونسعى بشكل دائم على تقديم أفضل المنتجات وأكثرها ابتكارا لعملائنا، ونفخر بنهجنا الاستباقي في تقديم كل ما يعود بالنفع على عملائنا، ويقدم لهم تجربة مصرفية مميزة وسهلة وسريعة، مع توفير كل مستويات الأمان وجودة الخدمة.



وأضاف: يحرص بنك الخليج على الابتكار والتميز في جميع المنتجات والخدمات التي نوفرها للعملاء، ونعتبر الابتكار والتميز جزءا لا يتجزأ من عملياتنا اليومية، ونعد عملاءنا بالمزيد من التطورات التي تقرب بنك الخليج من تحقيق رؤيته ليكون بنك المستقبل.



وأشار إلى أن بطاقة «موج» الجديدة تقدم لحامليها خصومات حصرية في محلاتهم ومطاعمهم المفضلة مع أكثر من 850 منفذا في الكويت، منها خصومات تصل إلى 25% في أكثر من 550 مطعما ومقهى في الكويت، كما تقدم خصومات فورية تصل إلى 30% في أكثر من 300 محل تجاري في قطاعات الترفيه والسياحة والتجميل والصحة، كما أن البطاقة مزودة بميزة الحماية من عمليات الاحتيال مع النظام الثلاثي الآمن الخاص ببنك الخليج خلال عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت.



وأضاف: إلى جانب تجارب التسوق السريعة والمريحة، تقدم بطاقة «موج» لحامليها تقنية الاتصال قريب المدى «NFC»، حيث تتيح إجراء المعاملات عند بعد لعمليات الشراء، مما يوفر على العملاء عناء إدخال وتمرير بطاقتهم عبر أجهزة نقاط البيع في كل مرة يقومون فيها بسداد قيمة مشترياتهم.



وذكر أن بطاقة موج تم تصميمها لتكون مناسبة لاستخدام جميع أفراد العائلة والشباب، حيث يمكن لرب الأسرة التحكم بالمبالغ المحولة للبطاقة، ومراقبة مصروفاتها، وهو ما يشجع العملاء الذين يستخدمون بطاقة السحب الآلي (K-net) الخاصة بهم لمشترياتهم في الجمعيات وللتسوق والمطاعم، على تحويل استخدامهم إلى بطاقة موج مسبقة الدفع للاسترداد النقدي والاستفادة من الاسترداد النقدي الذي يصل إلى 600 دينار سنويا.