حازت شركة الكويت للتأمين من المجلة البريطانية المرموقة «International Finance» المؤسسة المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال، جائزة «أكثر الحملات التسويقية ابتكارا في قطاع التأمين بالكويت للعام 2022»، لتميزها بالحملات التسويقية على مدار العام وتكريما لجهودها المضنية في تسويق منتجاتها التأمينية المنوعة، وسعيها المستمر في تسويق وتعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة.



وتم تكريم شركة الكويت للتأمين في حفل منح الجوائز الذي أقيم في دبي، حيث تفوقت على العديد من الشركات التي وصلت الى القائمة النهائية لتنال هذه الجائزة ضمن واحدة من الفئات شديدة التنافسية. وتجدر الإشارة إلى أن حصول شركة الكويت للتأمين على هذا التكريم المرموق جاء في أعقاب عملية تحكيم صارمة بمشاركة لجنة وخبراء متمرسين في مجال الأعمال والاقتصاد العالمي، وأن شركة الكويت للتأمين قد استوفت جميع المعايير التي وضعت من قبل لجنة تحكيم International Finance لاختيار الفائزين.



وحول الفوز بالجائزة، صرح سامي شريف الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، قائلا: تلقي هذه الجائزة الضوء على نجاحنا المتواصل في قطاع التسويق، لقد غيرت هذه الجائزة المشهد النمطي التقليدي لحملات التسويق للشركات من حيث الابتكار والأصالة والإبداع. إذ تقود شركة الكويت للتأمين سوق التأمين الكويتي منذ العام 1960، وقد عززت ريادتها بعد الحملات التسويقية الفريدة على مستوى الكويت، وقد لاقت حملاتها التسويقية رد فعل إيجابيا من الجمهور الكويتي، مما أدى بدوره الى ارتفاع قياسي في مبيعات التأمين بشتى مجالاته.