أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إجراء عملية إخلاء وهمية ناجحة لمبنى البنك الرئيسي بالتعاون مع الدفاع المدني الكويتي ووزارة الصحة وإدارة مجمع البنوك المشتركة، ويهدف «KIB» من إجراء عملية الإخلاء الوهمي معرفة مدى جاهزية إدارات وأقسام البنك لمواجهة حالات الطوارئ، والحفاظ على امن وسلامة الموظفين والعملاء بشكل دائم وتدريبهم على الإخلاء بشكل سريع ومنظم.



وبهذه المناسبة، قال داود بهبهاني مدير تنفيذي - إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB إن عملية الإخلاء الوهمي الناجحة تمت بوقت قياسي وبشكل منظم، ويؤكد ذلك على إدراك ومعرفة الموظفين والعملاء على مواجهة الحالات الطارئة في حال حدوثها.



وأكد بهبهاني أن سلامة الموظفين والعملاء على رأس اهتماماتنا دائما، حيث نهدف إلى تطوير خطط مواجهة الطوارئ مع الجهات الحكومية باستمرار من خلال اختبار قدرات موظفينا والعملاء المتواجدين على مواجهة الحالات الطارئة بنجاح، حيث أظهروا تعاونا كبيرا لتنفيذ التعليمات واستخدام مخارج الطوارئ بشكل سريع ومنظم.