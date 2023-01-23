أطلقت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت سيارة أكس تريل 2023 الجديدة كليا في السوق الكويتي، وذلك بعد حفل إطلاقها في السعودية مؤخرا.



وتم تصميم نيسان أكس تريل 2023 الجديدة كليا كسيارة كروس أوفر عصرية فاخرة، حيث تؤكد التزام العلامة التجارية بتقديم حلول تنقل مبتكرة في المنطقة، وتوفر للعملاء مرونة رائدة في فئتها ومستويات أمان متقدمة وقدرات معززة وتمتاز بتصميم لافت للهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.



نيسان أكس تريل 2023 الجديدة كليا مركبة رائدة في فئتها من نواح عدة حيث يتميز الطراز الجديد بأحدث تقنيات التنقل الذكي من نيسان بما في ذلك نظام ProPILOT Assist الذي يدرج لأول مرة في مجموعة طرازات أكس-تريل ويوفر اتصالا معززا من خلال شاشات المقصورة التي يبلغ قياسها مجتمعة 35.4 بوصة.



وعلى مدى أكثر من عشرين عاما كانت جزءا لا يتجزأ من مجموعة سيارات نيسان الرياضية متعددة الاستخدامات في المنطقة، فهي تواصل تلبية احتياجات العائلات وهواة المغامرات في الكويت وجميع أنحاء الشرق الأوسط. ويرتكز تصميم نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليا على فهم متعمق لعملائنا، فهي واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تقدما من الناحية التكنولوجية حتى الآن، حيث تلبي احتياجات العملاء في هذه الفئة من السيارات متوسطة الحجم وسريعة النمو، تماشيا مع خطة التحول العالمية Nissan NEXT. وتمتاز نيسان أكس تريل 2023 الجديدة كليا، أحدث إضافة إلى مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من نيسان، بتصميم مقصورتها الخارجية اللافت وبالعناصر التصميمية الفريدة من نيسان بما فيها شبك V-Motion الأمامي والسقف الانسيابي. وتعزز جاذبية أكس-تريل بالنسبة إلى العائلات الأبواب الخلفية التي تفتح بزاوية أوسع تصل إلى 85 درجة مما يسهل دخول الركاب إلى السيارة. كما خضعت المقصورة الداخلية لترقيات في طراز SL الأعلى من خلال المقاعد المبطنة بجلد «نابا» الفاخر مع تطريز ثلاثي الأبعاد بشكل الألماس.



ويولد المحرك الجديد كليا والمكون من 4 اسطوانات بسعة 2.5 ليتر طاقة تبلغ 181 حصانا وهي أكبر بمعدل 12 حصانا من الطراز السابق، ويرفع عزم الدوران بمعدل 11 نيوتن متر إلى 244 نيوتن متر، مما يسهل التسارع ويعزز الثقة أثناء القيادة. ويدعم رفع مستوى الطاقة ناقل حركة بتقنية التغيير المستمر إضافة إلى مفاتيح نقل الحركة على عجلة القيادة لوقف التحكم الأوتوماتيكي ونقله إلى السائق. وزودت نيسان أكس تريل 2023 الجديدة كليا لأول مرة بنظام الدفع الرباعي الذكي مع اقتران مباشر يتفاعل بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يتيح نقل الطاقة بكل سلاسة بين المحاور لتحقيق أقصى قدر من الثبات. وتوفر أداة تحكم بشكل قرص إمكانية الاختيار بين خمسة أوضاع قيادة هي: Off-Road وSnow وAuto وEco وSports، إضافة إلى نظام التحكم بنزول المنحدرات.



وتجتمع مزايا السلامة النشطة التي تندرج في إطار التنقل الذكي من نيسان مع القدرات المعززة لتجعل هذه النسخة من أكس-تريل الأكثر أمانا على الإطلاق، حيث يضم درع السلامة 360 نظام الفرملة الطارئة الأوتوماتيكي المزود بخاصية استشعار المشاة، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام المساعدة بالضوء العالي، ونظام التدخل لمنع مغادرة حارة السير ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف. كما زودت أكس-تريل للمرة الأولى على الإطلاق بنظام المساعدة شبه المستقل للسائق ProPILOT Assist الذي يمكنه زيادة سرعة السيارة أو تحديدها ضمن مسار واحد أو كبحها. ويوفر الطراز الجديد كليا للعملاء إمكانية اختيار الفئة التي تناسب أسلوب حياتهم. فهو متاح بأربعة طرازات مع خياري الدفع الثنائي أو الرباعي، هذا بالإضافة إلى مجموعة من 15 لونا مختلفا بما في ذلك خمسة خيارات ألوان ثنائية. كما يمكن للعملاء أيضأ الاختيار بين خمسة أو سبعة مقاعد.



نيسان X-TRAIL 2023 الجديدة كليا، وهي رابع موديل SUV يتماشى مع أحدث تصاميم العلامة التجارية، بعد باترول، وباثفايندر، وكيكس، متاحة للحجز في معارض نيسان الموجودة في الري والأحمدي والجهراء.