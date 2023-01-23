عثر القضاء الأميركي على ست وثائق سرية إضافية، هي الثالثة من نوعها، في منزل عائلة الرئيس جو بايدن، في فصل جديد من قضية باتت تسبب له إحراجا بالغا.



وقال بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان، ان «وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بينها ستة عناصر تتألف من وثائق عليها علامات تصنيف»، وذلك خلال عملية تفتيش للمنزل الذي يملكه الرئيس في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.



وأوضح باور أن الوثائق المذكورة ترتبط بمرحلتين من الحياة السياسية للرئيس الديموقراطي البالغ ثمانين عاما، وهما: مسيرته الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، والتي استمرت أكثر من ثلاثين عاما، وتوليه نيابة الرئاسة في عهد باراك أوباما بين عامي 2009 و2017.



ونوه الى ان بايدن عرض دخول «منزله للسماح لوزارة العدل بتفتيش المبنى بأكمله بحثا عن ملفات ومواد سرية محتملة».



وأضاف أن الرئيس وزوجته لم يكونا موجودين أثناء التفتيش.



في غضون ذلك، يعتزم كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين ترك منصبه بعد عامين له في هذه الوظيفة المركزية والحساسة جدا، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام الأميركية.



ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن كلاين «أسر إلى زملائه أنه بعد فترة مرهقة ومتواصلة إلى جانب بايدن تعود إلى حملة 2020، أصبح مستعدا للمضي قدما».



وكلاين أحد أقرب المتعاونين مع الرئيس وقد يترك منصبه بعد الخطاب السنوي لجو بايدن حول «حالة الاتحاد» المقرر في 7 فبراير المقبل، استنادا إلى «نيويورك تايمز».