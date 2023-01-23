أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون حرق السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.



وقال كريسترسون في تغريدة بحسابه على تويتر امس إن «حرية التعبير جزء أساسي من الديموقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما».



وأضاف «حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية. وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم».



جاء ذلك فيما توالت الإدانات العربية والإسلامية لهذا العمل المشين، وانطلقت دعوات لاستكهولم بتقديم اعتذار للمسلمين، ونظمت مظاهرات غاضبة أمام القنصلية السويدية في اسطنبول بتركيا تشجب وتدين هذا الامر بوصفه جريمة كراهية واحرقوا علم السويد.



فقد ندد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالعمل العبثي المشين، الذي قام به أحد المتطرفين، بإقدامه على حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم بالسويد، مؤكدا أنه عمل استفزازي لمليار ونصف المليار مسلم بالعالم ويؤجج الفتن ويخدم دعاة التطرف.



وقال آل الشيخ في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن هذه الممارسات الغوغائية تنمي الكراهية وتخدم أجندات التطرف والإرهاب ومصدري الكراهية في كل مكان، داعيا المجتمع الدولي والعقلاء بالعالم إلى اتخاذ موقف حازم وقوي تجاه من يدعمها ويأذن بها تحت أي مسمى أو شعار.



وأكد أن هذه الممارسات الهمجية والاستفزازية لن تزيد المسلمين إلا إيمانا مع إيمانهم بمكانة القرآن الكريم في نفوسهم.



وأدانت منظمة التعاون الإسلامي «بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد»، واعتبرت ذلك «عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة».



وقال أمين عام المنظمة حسين إبراهيم طه إن هذا الفعل يشكل مثالا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا، داعيا السلطات السويدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه.



وأعربت سلطنة عمان عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لمثل هذه الأعمال الاستفزازية لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وما تمثله من تحريض على العنف والكراهية.



وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان أوردته وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا) على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لترسيخ قيم التسامح والتعايش والاحترام وتجريم جميع الأعمال التي تروج لفكر التطرف والبغضاء وتسيء للأديان والمعتقدات.



من جهتها، أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة لهذا التصرف المشين الذي يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم، محذرة من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، داعية إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها.



وفي الأردن، أدانت وزارتا الخارجية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حرق المصحف الشريف، واعتبرتا «هذا الفعل بمنزلة جريمة وإهانة للشعور الديني لكل مسلم» وقالت إنه «يؤجج الكراهية بين شعوب العالم».



بدوره، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تدنيس نسخة من القرآن الكريم في السويد، مؤكدا انه «لا يمكن استخدام التعبير عن الحرية للإساءة للمشاعر الدينية للمسلمين».



وفي السياق ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان أن «هذا العمل العنصري يتناقض تماما مع حرية التعبير عن الرأي، ويمس بمشاعر ملايين المسلمين في العالم».