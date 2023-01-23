اختتمت بطولة «الداوثلون» الثالثة التي أقيمت مؤخرا على مضمار مدينة الكويت لرياضة المحركات بمشاركة كبيرة من الرياضيين، ونظمها النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، لفئات الرجال والسيدات والعسكريين والخليجيين والصغار.



وحقق المراكز الأولى بمختلف المراحل السنية كل من هدى الصالح وفرح محرز وعبدالعزيز الغامدي وسعود الزعابي وخليفة النعيمي وعبدالله الشمري وأسامة بورحمة وعبدالعزيز الهزيم. وفي فئة الخليجيين حل أولا عبدالعزيز الدعيج. وشهدت البطولة، حضور الشيخ مبارك فيصل النواف عضو اللجنة الأولمبية الكويتية.



من جانبه، أشاد رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري بالمستوى الفني الكبير للبطولة.



وقال إن السباق جاء قويا، كما أن حضور أسر المشاركين وجمهور اللعبة أضفى على السباق حماسا اكبر، وأعطى اللاعبين دفعات معنوية لمواصلة السباق.