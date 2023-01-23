عبدالله قنيص



عمم محقق مخفر شرطة قرطبة أوصاف وبيانات مركبة مواطن تعرضت للسرقة داخل ساحة ترابية فيما أكد المواطن صاحب السيارة أن السبب في عدم اصلاح مركبته انتظاره نزول الراتب حتى يصلحها.



وقال مصدر أمني إن مواطنا من مواليد 1990 ذكر أن مركبته سرقت من قبل مجهول، وذلك قبل ستة أيام تقريبا من احدى الساحات الترابية الواقعة في منطقة قرطبة قطعة 1 بالقرب من المسجد.



واضاف: قبل ثلاثة أسابيع فوجئت بأن مركبتي والتي كنت أضعها داخل الساحة معطلة ولا تتحرك لذلك قررت ركنها لحين نزول راتبي الشهري مضيفا يوم الأحد الموافق 15-1-2012 ذهبت إلى الساحة فلم أجد مركبتي وقمت بالاستفسار عنها لدى الادارة العامة للمرور وبلدية الكويت وتبين لي عدم قيام المرور والبلدية بسحبها.