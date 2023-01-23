أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك في سلسلة تغريدات السبت أن خدمة الاشتراك المدفوعة في الشبكة ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية تماما من الإعلانات.



يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه الشبكة الاجتماعية وضعا اقتصاديا ضبابيا منذ استحواذ ماسك عليها في أكتوبر. كتب ماسك على حسابه على «تويتر» السبت «الإعلانات متكررة جدا على تويتر وكبيرة جدا. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معا في الأسابيع المقبلة». وأشار إلى أن الشبكة ستتيح «اشتراكا أعلى سعرا لا يتضمن أي إعلانات». وقال ماسك إن استراتيجيته تتمثل في خفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة الإيرادات، وان خدمة الاشتراك الجديدة المسماة Twitter Blue (تويتر بلو) والتي تمنح المستخدمين علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم، ستساعد في الوصول إلى هذا الهدف.



وتبلغ تكلفة الخدمة 11 دولارا شهريا في الولايات المتحدة، وهي متاحة على أنظمة تشغيل هواتف أندرويد وآي أو اس، بحسب موقع الشركة. تتوافر اشتراكات أيضا مقابل 8 دولارات شهريا أو 84 دولارا في السنة بسعر مخفض. يتوافر Twitter Blue حاليا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.