

استضافت «كارفور»، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الكويت، طلاب مدرسة «هوب» من ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الخميس 19 يناير في «يوم المتدرب»، عبر دعوتهم لزيارة فروعها والمشاركة في فعالية تهدف إلى بناء وصقل مهاراتهم وتعزيز الثقة بالنفس. ويهدف «يوم المتدرب»، الذي استضافته كارفور في فرعها في «مول 360»، إلى التأكيد على التزامها بالمواهب والتنوع.

وساهم البرنامج الفريد من نوعه، في تعزيز معرفة المشاركين بقطاع البيع بالتجزئة، والفرص المهنية والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح.

وقال جان عبد الساتر، رئيس العمليات التجارية والتشغيلية في كارفور الكويت، لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: تبدأ مسيرة تحقيق رفاهية المجتمعات، من خلال الاعتناء ورعاية كل فرد، وهذه الحقيقة، تشكل مصدر إلهام لنا في عملنا اليومي في كارفور.

وقد أظهر طلاب مدرسة «هوب» أداء متميزا، الأمر الذي يشكل دلالة واضحة على أنه على الرغم من التحديات التي قد نواجهها، فإن لكل منا دورا مهما يلعبه في المجتمع. وحظي 9 من الأطفال المشاركين، بفرصة أداء 3 مهام رئيسية في «كارفور»، تمثلت الأولى في تعبئة الأكياس للعملاء، والثانية كانت وظيفة منسق الرفوف، أما «سفراء كارفور» فكانت المهمة الثالثة.



هذا وقالت مديرة مدرسة «هوب» د.ليندا جريفز فوك: تعرب مدرسة «هوب» عن امتنانها لهذه التجربة التي أتاحت أمام طلابنا الفرصة لتجربة مهام ومسؤوليات حقيقية في كارفور، التي تتميز بموقع رائد في مجال البيع بالتجزئة، مضيفة ان كارفور جمعت بين التعلم النشط والمرح مع التدريب لإشراك طلابنا في تجارب واقعية ذات مغزى.