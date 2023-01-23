

توجهت وفود الطلبة والطالبات المتفوقين في مستهل رحلاتهم إلى كل من طاجيكستان ورواندا، ضمن النسخة الثانية عشرة من مبادرة «كن من المتفوقين» التي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية لطلبة الثانوية، بالتعاون مع وزارة التربية والتي تستمر حتى 28 الجاري.



وذكر رئيس قسم الدعاية والـتـسـويـق والـمعارض ومشرف رحلة الطلبة السيد صالح التقي، ان الطلبة سيقومون بزيارة عدة مشاريع تنموية خلال رحلتهم إلى جمهورية رواندا، مثل مشروع مستشفى مونيني والمعهد الإقليمي المتكامل للفنون التطبيقية، وذلك للاطلاع على سير عمل المشاريع ومدى الاستفادة منها اقتصاديا وإنسانيا، بالإضافة إلى زيارة المتحف الوطني في روندا وغيره من الأماكن الثقافية والسياحية.



وأضـاف الـتـقـي ان الصندوق مستمر في خططه لتحقيق الانتشار المحلي ضمن مسؤوليته الاجتماعية، ويأتي تنظيم رحلات مبادرة كن من المتفوقين تتويجا لجهود الطلبة والطالبات لتفوقهم الدراسي، ولتعزيز قدراتهم في الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، إضافة إلى تعزيز الحس الوطني لديهم من خلال تعريفهم بجهود الكويت لتحقيق التنمية في الدول النامية.



من جهتها، قالت مشرفة رحلة الطالبات فاطمة التركيت، ان الطالبات سيقمن بزيارة عدة مشاريع تنموية في جمهورية طاجيكستان مثل مشروع طريق كولياب - كالايخومب ومشروع محطة نوراك الكهرومائية، فضلا عن زيارة بعض الأماكن التاريخية والسياحية.

وأضافت التركيت ان الصندوق ينظم للطلبة والطالبات رحلات سنوية ثقافية وترفيهية لزيارة الدول التي يتعاون معها الصندوق وتستفيد من مشروعاته، ويتم اختيار نخبة من الطلبة المتفوقين من قبل وزارة التربية حسب معدلاتهم الدراسية.



الجدير بالذكر أن الصندوق الكويتي أطلق أولى رحلات برنامج (كن من المتفوقين) في عام 2010 للمتفوقين والمتفوقات، وحتى الآن بلغ عدد الطلبة المتفوقون الذين التحقوا برحلات الصندوق حوالي 264 طالبا وطالبة زاروا فيها أكثر من 15 دولة مثل جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية، جمهورية أوزبكستان، جمهورية الصين الشعبية، تركيا، لبنان، سريلانكا، المملكة المغربية وجمهورية السنغال وغيرهما.