

بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الفروانية خلال اجتماعها امس برئاسة خالد المطيري بالموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة جابر الأحمد بمنطقة الضجيج من طريق الدائري 6.5، شريطة الالتزام بشروط ومعايير السلامة المرورية عند المدخل والمخرج.



وقال المطيري إن اللجنة أحالت اقتراح توسعة شارع سالم المزين بمنطقة خيطان إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد، كما أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تطوير طريق ارشيد القفيدي وطريق حمود الجابر الصباح، وطلب «الإطفاء» تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف سيارات ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية على جدول أعمالها.



وأضاف أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي العديد من الكتب لإعداد تقارير بشأنها وتتضمن كتاب مختار منطقة العارضية بشأن تحويل الإشارة الضوئية من تقاطع ثلاثي إلى تقاطع رباعي على امتداد طريق محمد بن القاسم الفاصل بين منطقة العارضية الصناعية الرحاب الرابية مع شارع الأردن، وآخر بشأن استحداث مواقف سيارات خلف مدرسة الشيماء بنت الحارث المتوسطة بنات بمنطقة العارضية السكنية، إضافة إلى طلب استحداث مواقف سيارات تنظيمية لصالة مناسبات مبارك الهيفي وآخر بشأن استحداث دوار ثلاثي جديد في تقاطع طريق 52 مع طريق 40 الفاصل بين منطقتين العارضية السكنية، وكذلك طلب تحويل الإشارة الضوئية إلى تقاطع رباعي بمنطقة العارضية السكنية.



ووافقت اللجنة على طلب صاحب العلاقة إضافة مساحة ملاصقة لقسيمته في قطعة 8 بمنطقة خيطان، وأحالت طلب إنشاء جسر مشاه علوي بين المدرسة المتوسطة بنات الجديدة وبين ساحة مواقف السيارات بضاحية صباح الناصر إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل بشأنها.