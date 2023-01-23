

القاهرة - هناء السيد



ثمّن د.محمد الحويلة عضو مجلس الأمة عضو البرلمان العربي بلجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، الدور الذي قامت به اللجنة رئيسا وأعضاء في إعداد تقرير قيم مشروع بيان تحصين المجتمعات من الظواهر الدخيلة على القيم الثقافية والمجتمعية والمعتقدات الدينية.

وقال الحويلة خلال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي: لا شك ان عالمنا العربي يواجه هجمات تستهدف النيل من الشباب العربي من خلال انتشار بعض السلوكيات المرفوضة والظواهر الدخيلة على قيم مجتمعية ودينية ثابتة ومتجذرة في المجتمعات العربية والتي تهدد تماسك المجتمعات العربية وتهدف إلى التأثير سلبا على وعي الشباب العربي، وإهدار طاقاته، وتوجيه بوصلته نحو الانحراف الفكري والثقافي والمجتمعي.



وذكر الحويلة الدور الذي قامت به دولة قطر أثناء استضافتها كأس العالم ومواجهتها لتلك الظواهر بأكثر من أسلوب لكنها تصدت ونجحت في التصدي.



وأشار الحويلة إلى أن الكويت استشعرت ذلك الخطر فقامت بتشكيل لجنة خاصة لرصد الظواهر ومواجهتها وتوعية الشباب العربي لمواجهة مثل هذه الأفكار التي تتنافى مع قيامنا ومعتقداتنا.



واستنكر النائب خالد العتيبي عضو البرلمان العربي بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشددا على رفضه التام لمثل هذه الأفعال الهمجية المشينة، والتي تعد خروجا على كل القوانين.



وطالب العتيبي الدول الإسلامية بشكل عام والدول العربية بشكل خاص بقطع العلاقات مع السويد.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وعلى صعيد متصل أصدر البرلمان العربي بيانا، قال فيه: استنكر البرلمان العربي بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشددا على رفضه التام لمثل هذه الأفعال الهمجية المشينة، والتي تعد خروجا على كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب وعقائدهم وأديانهم.



وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتجريم هذه الأفعال المرفوضة جملة وتفصيلا، والتي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتستفز المسلمين.