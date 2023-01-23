بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لـ «الأنباء» عن أن قطاع المالية والإدارية طلب من جميع قطاعات الوزارة تزويده بالميزانية الخاصة بكل احتياجات ومتطلبات كل قطاع متضمنة المتطلبات العينية والمالية. وأضاف المصدر أن قطاع المالية والإدارية قام أيضا بمخاطبة القطاعات لتزويده بالترشيحات للوظائف الشاغرة وفقا للأولوية وشروط ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لتسكين الشواغر التي تتجه الوزارة الى تسكينها خلال الفترة القليلة المقبلة. وعن استكمال التدوير، توقع المصدر أن يتم بعد الانتهاء من التقييمات السنوية واعتمادها.