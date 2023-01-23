في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات التجارية بمنطقة حولي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان، بأن الجولة التي تم تنفيذها قد أسفرت عن تحرير 14 مخالفة إعلان لمحلات لم تلتزم بلائحة المحلات العامة تمثلت في إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص وفتح محل قبل الحصول على ترخيص.

وأكد على تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحلات التجارية والعقارات بجميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ودعا أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.