نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مؤخرًا ورشة عمل لمدة يومين تحت عنوان "الكتابة العلمية والمنهجية الطبية". وقدم الورشة البروفيسور إيب فنجرهت، جراح وأكاديمي في مجال الكتابة والمنهجية الطبية ورئيس تحرير مجلات علمية في جمهورية فرنسا.

وقد تطرق وناقش البروفيسور إيب خلال ورشة العمل مواضيع مختلفة بما في ذلك طرق منهجية للكتابة والنشر، والمبادئ العامة لأساسيات المحتوى، والإحصاء وتصميم الدراسة، والتقييم النقدي والجوانب الخاصة للكتابة في مجالات الجراحة والطب بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة.

وبلغ عدد الذين حضوروا الورشة أكثر من 115 مشاركاً من الباحثين والمختصين، بالإضافة إلى أكاديميين وعلماء وأطباء من جامعة الكويت ووزارة الصحة ومؤسسات أخرى في الكويت. وقد تم منح الحضور شهادات معتمدة من نظام التعليم الطبي المستمر.

وتعقيباً على هذه الورشة، أفاد الدكتور قيس الدويري، مدير عام معهد دسمان للسكري: "إن عقد مثل هذه الورش والأنشطة العلمية ينبع من رسالة المعهد التي تتمثل في" مكافحة مرض السكري في الكويت من خلال أبحاث مرض السكري المتقدمة والوقاية المتكاملة والتدريب والتعليم". كما أنه يدمج رؤية المعهد، والتي تتمثل في " أن نكون المعهد الرائد في مجال مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن تكون لنا مكانة عالمية.