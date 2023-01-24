بدأ يوفنتوس رحلة تعويض عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده بتعادل على أرضه مع أتالانتا 3-3 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وخاض يوفنتوس اللقاء بعد يومين من قرار حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين، ما أدى الى تراجعه من المركز الثالث إلى العاشر وقضى منطقيا على آماله بالمنافسة على اللقب أو حتى نيل مركز مؤهل إلى دوري الأبطال.



ويدرك يوفنتوس أنه في حال فشل في الاستئناف الذي سيتقدم به أمام اللجنة الأولمبية الإيطالية، سيكون الفوز بمسابقة «يوروبا ليغ» طريقه الوحيد للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، فيما ستكون مسابقة الكأس أمله الوحيد بلقب محلي. سجل ثلاثية أتالانتا، أديمولا لوكمان «هدفين» في الدقيقتين 5 و53، وجواكيم مايهليفي الدقيقة 36، فيما أحرز ثلاثية يوفنتوس أنخيل دي ماريا من ضربة جزاء في الدقيقة 25، وأركاديوز ميليك في الدقيقة 34، ودانيلو في الدقيقة 65.



التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد «اليوفي» إلى 23 نقطة في المركز التاسع كما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 34 نقطة في المركز الخامس.



كما واصل روما نتائجه الجيدة بفوزه على مضيفه سبيتسيا 2-0، فدخل بقوة صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لاسيما بعد معاقبة يوفنتوس.



وحافظ فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة تواليا، محققا انتصاره الحادي عشر للموسم بفضل هدفي ستيفان الشعراوي (45) والإنجليزي تامي ابراهام (49)، فتحضر بذلك بأفضل طريقة للمواجهة المرتقبة الأحد المقبل على أرض نابولي المتصدر.



ورفع نادي العاصمة الذي تعود خسارته الأخيرة الى السادس من نوفمبر في الديربي امام لاتسيو (0-1)، رصيده إلى 37 نقطة.