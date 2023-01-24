يتطلع بايرن ميونيخ للعودة إلى سكة الانتصارات من بوابة كولن، في أول مباراة على أرضه في العام الجديد، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم. واستأنف العملاق البافاري منافسات البوندسليغا في العام الجديد الجمعة الماضي بتعادل خارج أرضه مع لايبزيغ 1-1، بعد توقف دام أكثر من شهرين لمونديال قطر ومن ثم عطلة الأعياد والعطلة الشتوية.



ويتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة فيما تتساوى ثلاثة فرق خلفه هي أينتراخت فرانكفورت وأونيون برلين وفرايبورغ (30) الذي لم يفرط فقط بإمكانية تقليص الفارق مع البافاري إلى نقطتين في المرحلة الماضية، بل مني بخسارة مذلة خارج أرضه 6-0 ضد فولفسبورغ. ولعب الوافد الجديد الحارس السويسري يان سومر مباراته الاولى مع بايرن بعد وصوله من بوروسيا مونشنغلادباخ بعقد حتى 2025، لتعويض غياب قائد الفريق العملاق مانويل نوير الغائب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق تعرض له خلال التزلج. وأشاد المدرب يوليان ناغلسمان بأداء حارسه الجديد «لعب يان بشكل جيد حقا. لعب بشكل جيد مع الكرة، وكان له حضور حقيقي وشخصية خاصة به. لم يتحتم عليه القيام بالكثير من التصديات، لكنه خرج لثلاث أو أربع عرضيات. لم يبد أوكأنه يلعب مباراته الأولى معنا». ويعاني بايرن من العديد من الإصابات في صفوفه، إذ يغيب أيضا المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز حتى نهاية الموسم، بينما لن يعود المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني فبراير المقبل على الأقل، إلى جانب المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي الذي يعاني من تداعيات إصابته بفيروس كوفيد-19 خلال المونديال. ويسعى بطل المواسم العشرة الاخيرة للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في البوندسليغا هذا الموسم (5 انتصارات وتعادلان)، علما انه مني بهزيمة وحيدة كانت خارج قواعده ضد أوغسبورغ في منتصف سبتمبر الماضي.



وفي أبرز المباريات الأخرى، يلتقي لايبزيغ الخامس مع مضيفه شالكه، علما أنه لم يخسر في مبارياته الـ 14 الأخيرة في جميع المسابقات، بينها آخر 9 في الدوري، ويلتقي هيرتا برلين مع فولفسبورغ، وهوفنهايم مع شتوتغارت.