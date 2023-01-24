حقق برشلونة الأهم وعزز صدارته بفوزه الصعب على ضيفه خيتافي 1-0 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، فيما استعاد غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب توازنه بفوز ثمين على مضيفه أتلتيك بلباو 2-0.



في المباراة الاولى على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضغط برشلونة بقوة في بداية المباراة، ونجح في ترجمة سيطرته الى هدف رائع عبر بيدري (35)، لكن مستواه تراجع في الشوط الثاني ولم يشكل أي خطورة كبيرة على مرمى الضيوف. وقال مدربه تشافي هرنانديز: «لم نلعب بشكل جيد وكنا بطيئين ولم نهاجم بشكل جيد»، مضيفا «لقد دافعنا بشكل جيد، لكن من الصعب دائما مهاجمة خط دفاعي عميق جدا، لكننا لم نكن متألقين في لعبنا، لم نلعب مباراة رائعة وعلينا التحسن».



وتابع «لكننا حققنا فوزا مهما، ثلاث نقاط على أرضنا، وشباكنا نظيفة مرة أخرى وهو أمر مهم أيضا». وعزز برشلونة، المنتشي بتتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 في المباراة النهائية في الرياض، موقعه في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام النادي الملكي.



في المقابل، تجمد رصيد خيتافي الذي أقام لاعبوه ممرا شرفيا للنادي الكاتالوني قبل بداية المباراة تهنئة على تتويجه بالكأس السوبر، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر بالخسارة الثالثة تواليا والتاسعة هذا الموسم.



وفي الثانية على ملعب «ماميس» في بلباو، استعاد ريال مدريد توازنه بعد خسارته امام فياريال في المرحلة الماضية، وحقق فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيك 2-0.



وهو الفوز السادس تواليا في الدوري لريال مدريد على أتلتيك بلباو الذي فشل للمباراة الخامسة عشرة تواليا في الانتصار على النادي الملكي في الليغا (4 تعادلات و11 هزيمة).



ونجح ريال في افتتاح التسجيل عندما استغل بنزيمة كرة رأسية لماركو أسنسيو اثر تمريرة عرضية من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، فسددها «على الطاير» بيسراه في شباط أوناي سيمون من مسافة قريبة وظهره إلى المرمى (24).



وهو الهدف التاسع لبنزيمة في الدوري هذا الموسم، فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق أربعة أهداف خلف ليفاندوفسكي المتصدر وهدف واحد خلف مهاجم إسبانيول خوسيلو الثاني.



ووجه البديل الالماني طوني كروس الضربة القاضية لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة من البديل الآخر البرازيلي رودريغو فسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة على يسار سيمون (90).