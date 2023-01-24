خاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب تسع مرات، «أفضل مباراة هذه السنة» وسحق صاحب الأرض أليكس دي مينور بثلاث مجموعات 6-2 و6-1 و6-2، في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في التنس الذي شهد أيضا تأهلا سهلا للبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة. وبعد سلسلة من المفاجآت لدى الرجال والسيدات، جاءت نتائج أمس متوقعة، باستثناء خروج الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة رابعة. ويبحث اللاعب البالغ 35 عاما عن لقبه الكبير الثاني والعشرين، لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الإسباني رافايل نادال. وبحال تتويجه الاحد المقبل، سيعود إلى المركز الأول عالميا للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.



سيلاقي في ربع النهائي الروسي أندري روبليف المصنف خامسا والمتأهل بصعوبة كبيرة أمام الدنماركي الشاب هولغر رونه.



واستمرت الرحلة المفاجئة للأميركي الشاب بن شيلتون، بفوزه على مواطنه جاي جاي وولف 6-7 (5-7) و6-2 و6-7 (4-7) و7-6 (7-4) و6-2، ليصبح رابع لاعب في آخر 20 سنة يبلغ ربع النهائي في أول مشاركة له. في أول رحلة له خارج الولايات المتحدة، نجح ابن العشرين عاما غير المصنف في البطولة، في حجز مكان له في دور الثمانية ضد مواطنه الآخر تومي بول الفائز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت (24) 6-2 و4-6 و6-2 و7-5.



ولدى السيدات، بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة خامسة عالميا، للمرة الأولى في مسيرتها ربع النهائي في أستراليا المفتوحة، بفوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش 7-5 و6-2.



وضربت سابالينكا في ربع النهائي موعدا مع الكرواتية دونا فيكيتش (64) الفائزة على المراهقة التشيكية ليندا فروهفيرتوفا، ابنة الـ 17 عاما والمصنفة 82، بنتيجة 6-2 و1-6 و6-3.



في المقابل، لم تجد التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، صعوبة في حجز بطاقتها إلى ربع النهائي بفوزها السهل على الصينية جانغ شواي 6-0و6-4.