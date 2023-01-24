خرج النصر فائزا من الظهور الرسمي الأول لنجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك على حساب الاتفاق 1-0 أمس الأول في المرحلة الـ 14 من الدوري السعودي ما أبقاه في الصدارة بفارق نقطة أمام الهلال الفائز بدوره على أبها 2-1 مع مباراة أقل.



وبعدما سجل بدايته مع النصر الذي دفع 200 مليون يورو للتعاقد معه، بثنائية في مباراة ودية جمعت نجوم النصر والهلال الخميس الماضي بباريس سان جرمان الفرنسي الفائز 5-4، بدأ «الدون» مشواره الرسمي مع «العالمي» بعدما أرجئت البداية لمباراتين بسبب إيقافه في إنجلترا لتحطيمه هاتف طفل من مشجعي إيفرتون بعد مباراة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في أبريل.



وكانت البداية موفقة وإن فشل في إيجاد طريقه للشباك، إذ حقق الفريق الأهم ما أبقاه في الصدارة بفضل هدف سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 31 من المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك بحضور قرابة 23 ألف متفرج.



إلى ذلك، أعلن الهلال انتقال لاعبه البرازيلي بيريرا إلى الوحدة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. في غضون ذلك، انضم البرتغالي بيدرو ميغيل إلى قائمة المدربين المقالين في الدوري السعودي، وذلك بعدما تخلى الطائي عن خدماته عقب الخسارة أمام الوحدة بهدف نظيف ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع، مقررا الاستعانة بالروماني ميريل رادوي للاشراف على الفريق.



وبات بيدرو ميغيل المدرب الرابع الذي يخسر وظيفته منذ بداية الموسم الحالي من الدوري السعودي بعد البلجيكي سفين فاندنبروك والبوسني برونو أكرابوفيتش والتونسي يوسف المناعي.