

أصدرت هيئة أسواق المال تعميما إلى جميع الشركات الخاضعة لأحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث ألزمتها بإعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي انه يجب أن يتضمن التقرير أنشطة الشركة مع بيان القواعد التي تم الالتزام بها والقواعد التي لم يتم التقيد بها مع مبررات عدم الالتزام، وأن يتم إعداد هذا التقرير كحد أدنى وفقا للملحق رقم (2) من هذا الكتاب.



وأضافت الهيئة أنه يتعين على الشركة الالتزام بتعبئة نموذج استيفاء متطلبات تقرير حوكمة الشركات عبر نظام الحوكمة في بوابة الهيئة الالكترونية مع إرفاق نسخة من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.