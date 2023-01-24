

شريف حمدي



قفزت سيولة البورصة الكويتية في جلسة تعاملات امس بشكل لافت، وذلك بنسبة ارتفاع 49% لتبلغ مستوى 80.39 مليون دينار، ارتفاعا من 53.7 مليون دينار أول من امس، وتمحورت السيولة حول اسهم «بيتك» الذي استحوذ على 19.4 مليون دينار بنسبة 24% تقريبا من إجمالي قيمة التداول.



وجاء هذا الارتفاع في قيمة التداول على وقع توسع في عمليات الشراء لكل أنواع الأسهم سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة، خاصة الأسهم القيادية التي تشهد زخما شرائيا في الجلسات الأخيرة دفعت السوق لمواصلة النشاط في الاتجاه الصاعد.



ويدعم نشاط سوق الأسهم الكويتي في الوقت الحالي، الاستعداد لمرحلة الكشف عن النتائج المالية للعام المالي الماضي، وسط حالة تفاؤلية بالأرباح المحققة ومن ثم التوزيعات التي سيتم الكشف عنها، كما يدعم نشاط السوق أيضا استقرار أسعار برميل النفط فوق مستوى 83 دولارا.



وعلى إثر التوسع في عمليات الشراء، حققت البورصة مكاسب على مستوى القيمة السوقية امس بـ 548 مليون دينار بنسبة 1.2% ليرتفع إجمالي القيمة إلى 47.16 مليار دينار من نحو 46.62 مليار دينار أول من أمس.



وشهدت كميات التداول ارتفاعا بنسبة 20% من خلال تداول 279 مليون سهم ارتفاعا من 232 مليون سهم أول من امس، تصدرها سهم بنك الكويت الدولي (KIB) بـ 27.5 مليون سهم، وارتفعت أسعار 54 سهما مقابل انخفاض أسعار 51 سهما، فيما استقرت أسعار 14 سهما، ولم يجر التداول على 36 سهما.



واكتست المؤشرات الوزنية لـ 10 قطاعات باللون الأخضر، تصدرها قطاع التكنولوجيا بـ 3.2%، تلاه قطاع الطاقة بـ 2%، وبناء على ذلك ارتفعت مؤشرات السوق بشكل جماعي، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول 1.3% بمكاسب 109 نقاط ليصل إلى 8180 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.44% بمكاسب 24.8 نقطة ليصل إلى 5688 نقطة، وعلى إثر ذلك ارتفع مؤشر السوق العام 1.18% بمكاسب 85.5 نقطة ليصل إلى 7362 نقطة.