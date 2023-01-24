الدوحة - فريد عبدالباقي



يسعى الاتحاد القطري لحسم ملف المدرب الأجنبي، بعد قراره بعدم تمديد التعاقد مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، بعد تعرض العنابي لثلاث هزائم متتالية في مونديال قطر الأخيرة وخروجه من مبكرا من دور المجموعات، حيث من المقرر أن يحسم ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أن توصل إلى اتفاق شبه رسمي مع المدرب البرتغالي السابق لمنتخب إيران كارلوس كيروش ليتولى مهمة تدريب «العنابي» خلال المرحلة القادمة والتي تشهد المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا والتي ستقام في الدوحة مطلع العام المقبل.

إلى ذلك، تختتم اليوم مباريات الجولة الـ 11 من الدوري القطري بثلاث مواجهات، حيث يلعب السيلية (الثاني عشر والأخير 4 نقاط) مع الوكرة (الثالث 15 نقطة) في 4:30 مساء على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة، وفي نفس التوقيت يلعب قطر (الخامس 13 نقطة) مع أم صلال (العاشر 7 نقاط) على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، والذي يحتضن في 7:00 مساء لقاء قمة آخر يجمع بين الريان (الحادي عشر 4 نقاط) والغرافة (السادس 12 نقطة).

وعلى صعيد الصفقات، أتم نادي الوكرة تعاقده مع اللاعب المغربي أيوب عسال (20 عاما) خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث خضع لاعب نادي ويمبلدون الإنجليزي الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة، إلى الفحوصات الطبية في مستشفى سبيتار تمهيدا للتعاقد معه.