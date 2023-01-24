ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم منافسات الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الفحيحيل مع خيطان على ملعب صباح السالم، وفي الثانية يستهل القادسية مبارياته بلقاء الساحل على ستاد الصداقة والسلام. وقد تأهل كاظمة مباشرة للدور ربع النهائي بصفته حامل اللقب وسيلتقي برقان الذي فاز أول من امس على الصليبخات.



في مباراة خيطان والفحيحيل يسعى الطرفان إلى التأهل بعدما استعدا جيدا خلال فترة توقف الدوري، وخيطان من فرق الدرجة الأولى ونتائجه كانت متقلبة، في حين حقق الفحيحيل نتائج جيدة في بداية الدوري قبل ان يتأخر ترتيبه إلى المركز قبل الأخير، وهو قادر اليوم على تخطي خصمه بسبب وجود عناصر متعاونة، إلا أن الأحمر مطالب بتصحيح أخطاء خط دفاعه.



وفي مباراة القادسية والساحل، فإن جماهير الأصفر تطالب فريقها بإحراز اللقب بعد أن غاب عن المنصات في المواسم السابقة، ولم تكن نتائج الأصفر مستقرة في الدوري قبل أن يحل في المركز الخامس قبل التوقف، ولا شك ان مهمته صعبة في تجاوز خصمه. من جانبه، فإن الساحل يضم عناصر جيدة ومتفاهمة قادرة على تحقيق الفوز وكان قريبا من التأهل لنهائي كأس سمو ولي العهد وخسر من السالمية بركلات الترجيح.