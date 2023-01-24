مبارك الخالدي



قال مساعد رئيس الجهاز الإداري بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي أحمد النجار في تصريح عقب فوز الاخضر على اليرموك 1/6 أول من امس ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير، ان الفوز ترجمة لخطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني للفريق خلال فترة التوقف، وكانت النتيجة إيجابية للغاية، ونهنئ لاعبينا ونشكرهم على هذا الأداء، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الادارة وجماهير الاخضر.



وأضاف النجار ان الفوز كان مريحا بعد الالتزام بخطة اللعب والتوجيهات الفنية، وهو دافع قوي لخوض المباراة المقبلة، وطبيعة مباريات الكؤوس تتطلب جاهزية خاصة لكل اللاعبين، وهذا ما عملنا عليه خلال فترة التوقف ونأمل أن تبتعد الإصابات عن لاعبين ليظهر الفريق بأفضل حالاته الفنية والبدنية وتحقيق آمال جمهورنا الوفي.