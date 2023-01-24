عبدالعزيز جاسم



اقتربت إدارة نادي القادسية من الإعلان عن التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي عبدول سيسوكو (33 عاما)، والذي سبق أن لعب مع فريق الكويت لمدة موسمين من 2019 حتى 2021 وقدم وقتها مستوى جيدا لكنه انتقل للدوري الكندي مع فريق اتلتيكو أوتاوا ومن ثم جاءت المفاوضات مع الأصفر الذي اتفق مع اللاعب على جميع أمور التعاقد ولم يتبق سوى انضمامه لتدريبات الفريق.



ويعتبر سيسوكو ثاني صفقات القادسية بعد لاعب الجناح المالي إبراهيما تانديا، ويتبقى للأصفر تعاقد ثالث وأخير ومن المرجح أن يكون في خط الدفاع سواء في القلب أو الجهة اليسرى، وذلك لسد النقص الذي سيحدثه رحيل قلب الدفاع البوركيني باتريك مالو والظهير الأيسر لورانس تراشي، فيما غادر المهاجم العاجي سيدريك هنري والذي تعاقد مع خيطان.



يذكر انه لم يتبق سوى لاعبين اثنين ضمن صفوف الأصفر من الانتقالات الصيفية، هما المهاجم العاجي مامادو سورو ولاعب الوسط الأردني عدي الصيفي.