

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبى، على مشروع قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف» المقدم من المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب ونواب آخرين.



ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يدعم صندوق «قادرون باختلاف» في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم.



وقال د.عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تدعم بقوة الأشخاص ذوي الإعاقة.



وسرد القصبي دعم الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن أول اهتمامات بدعم ذوي الإعاقة بدأ من 2017، وتم استعراض اغلب القوانين في العالم بشأن ذوي الإعاقة وأخذنا نماذج من العالم كله.



وأوضح أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول ونتخذ خطوات فعلية للنهوض بالمجتمع ومنح الحقوق، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم استصدار تشريعات حقوقية، الأمر الذي ألقى عبئا على كاهل الدولة المصرية.



وتحدث ممثل الحكومة، وأعلن المستشار يحيى محجوب ممثل هيئة قناة السويس دعم وتأييد الهيئة لمشروع قانون «دعم صندوق قادرون باختلاف».

وقال محجوب:«الهيئة لديها صندوق مخصص لدعم هذه الفئة ولكن يفضل أن يصاغ مشروع القانون حتى لا نضطر لتعديل في الموازنة العامة للدولة خاصة أن الأموال موجودة بالفعل».



من جانبه، أكد المستشار أحمد أبو هشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن ليس هناك حاجة لنص الفقرة الثانية من المادة 1 من المشروع الخاصة بالاستثناء، حيث ان قانون هذه الهيئات لم يتضمن أماكن الصرف.