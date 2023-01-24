القاهرة - سامي عبد الفتاح



تختتم اليوم الجولة الـ 15 من الدوري المصري بإقامة 4 مواجهات، حيث يلتقي الأهلي، المتصدر برصيد 34 نقطة والمنتشي بفوزه الكبير في الجولة السابقة على الزمالك بثلاثية نظيفة، مع البنك الأهلي صاحب المركز الـ 15 برصيد 12 نقطة في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، وفي التوقيت نفسه يلعب بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة مع سموحة صاحب المركز الـ 11 بـ 16 نقطة، فيما يحل الزمالك الخامس برصيد 26 نقطة ضيفا على غزل المحلة السابع برصيد 22 نقطة في السادسة مساء، وقبلها يلعب فيوتشر الثاني بـ 30 نقطة مع المصري الثامن بـ 19 نقطة.



وكان المقاولون العرب قد قفز إلى المركز الرابع مؤقتا بفوزه المثير امس الأول على مضيفه الداخلية 2-1 في افتتاح المرحلة الـ 15.



إلى ذلك، أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا سيتم تحديده عقب مباراة فاركو في المرحلة الـ 17 المقررة في 6 فبراير المقبل، وموضحا أن مجلس الإدارة صوت على رحيل فيريرا بـ 9 أصوات مقابل صوت واحد.



وتابع: «فيريرا أصر على أن يسلك مسار الفشل، وواصل العناد في اختياراته ليصبح استمراراه أمرا صعبا رغم ما أحمله له من تقدير»، ومضيفا أن مجلس الإدارة رفض بالإجماع استقالة أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي.



وأكد منصور، أنه يتقدم باعتذار لجماهير نادي الزمالك بعد خسارة الفريق القاسية أمام غريمه التقليدي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



من جانبه، تقدم الأهلي بـ 3 شكاوى ضد مرتضى منصور إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط، بداعي قيامه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية، بسب وشتم لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء.



وأضاف أنه تقدم بالشكاوى أيضا بسبب: «قيام منصور بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته، وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكروية».