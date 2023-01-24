

حنان عبد المعبود



نظم معهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ورشة عمل لمدة يومين بعنوان «الكتابة العلمية والمنهجية الطبية»، حيث قدمها البروفيسور إيب فنجرهت جراح وأكاديمي في مجال الكتابة والمنهجية الطبية ورئيس تحرير مجلات علمية في فرنسا.



وتطرق فنجرهت وناقش خلال الورشة موضوعات مختلفة منها طرق منهجية للكتابة والنشر، والمبادئ العامة لأساسيات المحتوى، والإحصاء وتصميم الدراسة، والتقييم النقدي والجوانب الخاصة بالكتابة في مجالات الجراحة والطب، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات صلة.



وبلغ عدد الحضور أكثر من 115 مشاركا من الباحثين والمختصين، بالإضافة إلى أكاديميين وعلماء وأطباء من جامعة الكويت ووزارة الصحة ومؤسسات أخرى في الكويت وتم منحهم شهادات معتمدة من نظام التعليم الطبي المستمر.



من جانبه، قال مدير عام معهد دسمان للسكري د.قيس الدويري إن عقد مثل هذه الورش والأنشطة العلمية ينبع من رسالة المعهد التي تتمثل في مكافحة مرض السكري بالكويت من خلال الأبحاث المتقدمة والوقاية المتكاملة والتدريب والتعليم، كما أنه يدمج رؤية المعهد، والتي تتمثل في أن يكون رائدا في مجال مرض السكري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تكون له مكانة عالمية.